"الدرندلى" يوضح حقيقة تعرض محمد صلاح لإصابة بعد اقتحام جماهير سيراليون الملعب

نفى خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تعرض محمد صلاح قائد الفراعنة لأي إصابات عقب اقتحام الجماهير أرض الملعب في مباراة منتخب مصر أمام سيراليون.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات مونديال 2026.

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الدرندلي: لا توجد أي إصابة لـ محمد صلاح بعد اقتحام الجماهير

قال خالد الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية: "لا توجد أي إصابة لـ محمد صلاح عقب اقتحام بعض المشجعين أرضية الملعب".

وأضاف: "أبلغت محمد الشناوي عقب المباراة أنه يجب أن نصنع له تمثالًا، ربنا وفقنا بالشناوي".

وتابع: " الأداء لم يكن جيدًا في المباراة لكن علينا أن نعذر اللاعبين بسبب السفر والرطوبة، وحققنا المُراد والهدف وحصدنا 6 نقاط في بداية التصفيات".

وأتم تصريحاته: "كل ما يشغل فيتوريا الآن هو كأس الأمم الأفريقية، أبلغني عقب مباراة سيراليون أنه لأول مرة يشعر بالإجهاد بهذا الشكل بسبب الطقس الحارس والرطوبة".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون.

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منتخب مصر يحقق فوزًا ثمينًا على سيراليون ويحافظ على الصدارة

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على مضيفه سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى وتوقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

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