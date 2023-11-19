الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

كاتب إماراتي لـ"الدستور": أحداث غزة لها تداعيات أمنية على أوروبا ومصر تسعى لوقف العدوان

العوضي النمر
العوضي النمر

أكد الكاتب الصحفي بجريدة البيان الإماراتية العوضي النمر، أن أحداث غزة لها تداعيات سياسية وأمنية على دول أوروبا، حيث شهد الشارع الأوروبي جدلًا على المستويات السياسية والإعلامية بجانب احتجاجات واسعة رفضت الحرب على غزة ودعت إلى وقف إطلاق النار، بينما ظلت الحكومات الأوروبية منقسمة في مواقفها تجاه الرد الإسرائيلي، وأعلنت عدة دول في أوروبا عن زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية، كما ظهرت تقارير تتحدث عن تزايد جرائم الكراهية المرتبطة بإرهاب الإسلام، وكانت السلطات الفرنسية فرضت حظرًا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، قبل أن يتم إبطال الحظر من مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ولم تقتصر إجراءات المنع والتضييق ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على فرنسا فقط بل امتدت لتشمل العديد من البلدان في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأضاف النمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم التخاذل الأوربي بشأن ما يحدث في غزة إلا أنه لايزال بمقدورها التعاون مع دول المنطقة لمنع اتساع دائرة الصراع، ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة لخطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلًا عن حماية المدنيين، ومنع استهدافهم، واحترام القانون الدولي الإنساني.

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وأشار النمر إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يستوجب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، والتخفيف من وطأة معاناتهم، مع أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وأن مصر تتحرك في كافة الاتجاهات، وخفض التصعيد في المنطقة.

النمر: مصر لا تسعى لأدوار بل الأدوار تسعى إليها للتعاون

وأكد النمر أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مصر، لها أهمية كبيرة لأن مصر تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز علاقاته مع مصر، التي تعمل على توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددا علي أن مصر لا تسعى لأدوار، بل الأدوار تسعى إليها للتعاون معها بناءً على جغرافيتها وتاريخها وقوة تأثيراتها السياسية وقدرتها على التعامل مع العديد من الملفات.

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وشدد النمر علي أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة تعكس الموقع المرموق، الذي تحظى به مصر والقيادة السياسية المصرية في نظر المجتمع الدولي، حيث تلعب أدوارًا معقدة ومتعددة فيما يتعلق بتسوية المشهد الفلسطيني، بالتالي تسعى مصر إلى تعبئة المجتمع الدولي للعمل على وقف إطلاق النار وضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لقطاع غزة، كما تسعى مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين إلى وقف التصعيد والضغط على حكومة نتنياهو لوقف العمليات الحربية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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