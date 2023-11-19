الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع أعداد الشهداء لـ13 ألف فلسطيني وإصابة 30 ألفًا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد أن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 30 ألفًا آخرين في الغارات الإسرائيلية في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضاف البيان أن من بين 13 ألف قتيل في الغارات الإسرائيلية، 5500 منهم أطفال و3500 امرأة.

بدأ مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالوقوف دقيقة حدادًا، على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

حضر المؤتمر، الآلاف من أبناء الشعب المصري، وشارك فيه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

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وتنظم أحزاب "إرادة جيل" و"المصريين" و"السادات الديمقراطي" و"الشعب الديمقراطي"، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب "المصريين"، والنائب عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب "الشعب الديمقراطي"، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.

وقال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نحن بصدده اليوم ليس الأول ولن يكون الأخير، فمنذ اليوم الأول وجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية يقفوا صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية الذي بدأها الرئيس السيسي منذ 10 سنوات.

وأوضح "أبوالعطا"، أن أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب "المصريين" والأمناء على مستوى الجمهورية، أعلنوا عن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أننا بصدد عُرس ديمقراطي كبير يتابعه العالم من كل حدب وصوب، ولا بد على الجميع استغلال حقوقه المشروعة في الديمقراطية التي أصبحنا نعيش فيها وأن يمارسها بشكل عملي ويُزين بها لجان الاقتراع.

غزة شهداء الأحزاب فلسطين مصر

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