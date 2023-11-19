أحد النازحين يكشف تفاصيل رحلة الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل الرحلة الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون خلال تحركهم من شمال غزة إلى جنوبها، إذ على طول طريق صلاح الدين، يعبر النازحون الفلسطينيون رحلة الآلام خروجا من الشمال إلى الجنوب.

وجاء في التقرير الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": “طريق طويل ورحلة أصعب يجتازها الفلسطينيون، مثقلون بالخوف أكثر مما يحملون معهم من متاع الحياة، ولا يبقى معهم إلا أمل في البقاء أحياء رغم الاستهداف المتعمد لحشودهم على الطريق الذي وصفته إسرائيل بالآمن”.

جثث ملقاة داخل سيارات بطريق النزوح

وقال أحد النازحين إلى الجنوب خلال رحلته: "لقينا 5 شهداء 4 رجال وامرأة واحدة، داخل سيارة جثثهم متحللة، وضعناهم على "كارو" لنقلها إلى المستشفى في طريقنا فالوضع صعب للغاية".

وأكد التقرير أن طريق صلاح الدين، يمتد من رفح جنوبا وحتى معبر إيريز شمالا، وهو من أبرز شوارع في غزة، بجانب شارع الرشيد، على ساحل البحر المتوسط، وهذا الممر التاريخي الذي عبر من خلاله جيوش مصر الفرعونية والإسكندر الأكبر، ونابليون بونابرت وصلاح الدين الأيوبي، يختلف الوضع فيه إذ يكتظ فيه الهاربون الفارون من قوات الاحتلال.

وتابع التقرير: "يعبرون سكان شمال غزة إلى الجنوب سيرا على الأقدام، أو ركوبا على العربات التي تجرها الدواب، ليهربوا من واقع مؤلم لمواجهة مصير مجهول".