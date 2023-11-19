الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رغم تأكيد الإعلام الإسرائيلى.. جيش الاحتلال ينفى ملكية السفينة المحتجزة لتل أبيب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف جيش الاحتلال عن أن اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير، مؤكدا أنها ليست إسرائيلية ولا يوجد إسرائيليون على متنها.

وقال متحدث جيش الاحتلال إن السفينة غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين.

في الوقت الذي أعلن فيه الإعلام الإسرائيلي عن أن السفينة المحتجزة تعود ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي.

تفاصيل السفينة المحتجزة 

يذكر أن السفينة المحتجزة تدعى "Galaxy Leader"، وهي متخصصة في نقل السيارات وتحمل علم جزر الباهاما.

والسفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.

وحسب موقع "مارين ترافيك"، فإن السفينة كانت في البحر الأحمر يوم السبت، وكانت متجهة جنوبا، ويعتقد أنها ربما وصلت قبالة السواحل اليمنية.

إسرائيل الحوثيون اليمن السفينة المحتجزة جيش الاحتلال

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