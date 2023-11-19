جولة الإعادة في الأرجنتين.. يمكن أن تقود "شعبويا معجبًا بترامب" إلى الرئاسة

توجه الناخبون في الأرجنتين إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة الرئاسية التي ستحدد ما إذا كان ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية سيتحول نحو اليمين.

كثيرًا ما تتم تشبيه الشعبوي خافيير مايلي، المرشح المغرور الذي بدأ كمتحدث تلفزيوني، بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ويواجه وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من الحزب البيروني الذي كان قوة رائدة في السياسة الأرجنتينية لعقود من الزمن.

وفي عهد ماسا، ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 140% وازداد الفقر. ويقترح مايلي، الذي يصف نفسه بالرأسمالية الفوضوية، تقليص حجم الدولة وكبح جماح التضخم، في حين حذر ماسا الناس من الآثار السلبية لمثل هذه السياسات.

تجبر الانتخابات شديدة الاستقطاب الكثيرين على تحديد أي من الخيارين يعتبرونه الخيار الأقل سوءًا.

وقال لوكاس روميرو، مدير شركة سينوبسيس للاستشارات السياسية المحلية: "مهما حدث في هذه الانتخابات سيكون أمرًا لا يصدق". "سيكون أمرًا لا يصدق أن يفوز ماسا في هذا السياق الاقتصادي أو أن تفوز مايلي في مواجهة مرشح محترف مثل ماسا".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا (1100 بتوقيت جرينتش) وأغلقت بعد عشر ساعات. ويتم التصويت باستخدام أوراق الاقتراع، مما يجعل عملية الفرز غير قابلة للتنبؤ بها، لكن النتائج الأولية كانت متوقعة بعد حوالي ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

انتقلت مايلي من انتقاد "الطبقة السياسية" في البلاد على شاشة التلفزيون إلى الفوز بمقعد في البرلمان قبل عامين. ولاقت تصريحات الاقتصاديين صدى واسع النطاق لدى الأرجنتينيين الغاضبين من كفاحهم من أجل تغطية نفقاتهم، وخاصة الشباب.

وكان ينظر إلى ماسا، باعتباره أحد أبرز الشخصيات في إدارة لا تحظى بشعبية كبيرة، على أنه يتمتع بفرصة ضئيلة للفوز. لكنه تمكن من تعبئة شبكات حزبه البيروني وحصل على المركز الأول بشكل حاسم في الجولة الأولى من التصويت.

وقد حذرت حملته الأرجنتينية من أن خطة خصمه الليبرالي لإلغاء الوزارات الرئيسية وتقليص الدولة بشكل حاد من شأنها أن تهدد الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم، وبرامج الرعاية الاجتماعية التي يعتمد عليها الكثيرون. كما لفت ماسا الانتباه أيضًا إلى خطاب خصمه العدواني في كثير من الأحيان وشكك علنًا في حدته العقلية. قبل الجولة الأولى، كانت مايلي تحمل أحيانًا منشارًا متسارعًا في المسيرات.