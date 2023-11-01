محافظ الجيزة يلتقي سفير دولة الأرجنتين في مصر

التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سفير دولة الارجنتين لدى مصر جونزالو أوريولابيتا؛ لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك.

محافظ الجيزة يهدي السفير درع المحافظة

ورحب المحافظ، بالسفير مثمّنًا زيارته لمحافظة الجيزة مشيدا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطورًا كبيرًا على مستوي العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

كما أهدى اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة للسفير جونزالو أوريولابيتا.

ومن جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي نحو إقامة علاقات أكثر عمقًا مع الجيزة.