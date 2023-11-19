الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلي.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدني دولي»

جريدة الدستور

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة “الحوثي”  بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر.

واعتبر الواقعة “حدثًا خطيرًا للغاية على المستوى العالمي”.

وقال إن هذه سفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي، دون الإسرائيليين، مؤكدا أن  السفينة ليست إسرائيلية.

السفينة المحتجزة تدعى "Galaxy Leader"، وهي متخصصة في نقل السيارات وتحمل علم جزر الباهاما.

والسفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.

وحسب موقع "مارين ترافيك"، فإن السفينة كانت في البحر الأحمر يوم السبت، وكانت متجهة جنوبا، ويعتقد أنها ربما وصلت قبالة السواحل اليمينة.

وأفادت قناة العربية السعودية بأن  الحوثيين من اليمن استولوا على سفينة إسرائيلية على متنها طاقم مكون من 22 فردا.

ووقعت عملية الاختطاف شمال اليمن في منطقة البحر الأحمر جنوب الحدود المصرية السودانية بقليل.
ويأتي احتجاز هذه السفينة، بعدما قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

 

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