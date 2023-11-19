موعد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج

ميعاد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج من أكثر الكلمات البحثية التي تحظة على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا مع انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين لخوض الانتخابات في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه.

ميعاد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض ميعاد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج حيث تجري الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023 وذلك داخل السفارات والقنصليات في كافة دول العالم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية بإشراف قضائي كامل حيث تستقبل اللجان الانتخابية كافة المواطنين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية إلكترونيا

يمكن للمواطنين معرفة لجانهم الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المواطنين المصري البالغ 18 سنة بياناته كاملة والرقم القومي المكون من 14 رقم والضغط على كلمة استعلام فيظهر مكان الإدلاء بالأصوات الانتخابية والرقم في الكشوفات.

ويمكن للمواطنين تغيير لجانهم الانتخابية من خلال الموقع الإلكتروني بتقديم طلب لتحويل مكان الإدلاء بالأصوات الانتخابية من مدرسة إلى أخرى في نفس محيط السكن وذلك في موعد أقصاه يوم 25 نوفمبر الجاري وذلك حرصا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الجولة الأولى 2024

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض نتائج الانتخابات الرئاسية للجولة الأولى في موعد أقصاه يوم 18 ديسمبر 2023 حيث يتم إعلان اسم الفائز في الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها في مؤتمر صحفي يتم إذاعته عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

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