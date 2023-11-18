محمد عزمي: التنسيقية تدعو للمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يمكن أن ننكر أو ننسى دور التحالف الوطني في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى أننا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندعو للمشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المهم لاختيار رئيس الجمهورية.

وتابع عزمي: نحن لدينا زملاء في كافة الحملات الانتخابية، وإنني لا اخفي انحيازي للرئيس عبد الفتاح السيسي. ودعا للمشاركة من أجل دولة مدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المكون من ٤٢ حزبا سياسيا، وبحضور عدد من ممثلي الحملة الانتخابية منهم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيمه وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعدد من الأحزاب، ومن أبرز الحضور ومحمد عزمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد المؤتمر فيلما تسجيليا لإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما بدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وتنظم أحزاب ”إرادة جيل“ و”المصريين“ و”السادات الديمقراطي“ و”الشعب الديمقراطي“، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب ”إرادة جيل“ عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“، والنائب عفت السادات رئيس حزب ”السادات الديمقراطي“ ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب ”الشعب الديمقراطي“، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.