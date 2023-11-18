"أبوالعطا": تحالف الأحزاب المصرية ينظم اليوم أكبر مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى

تنظم أحزاب ”إرادة جيل“ و”المصريين“ و”السادات الديمقراطي“ والشعب الديمقراطي“، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب ”إرادة جيل“ عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“، والنائب عفت السادات رئيس حزب ”السادات الديمقراطي“ ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب ”الشعب الديمقراطي“، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.

جميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية يقفون صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسى السيسى

وقال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نحن بصدده اليوم ليس الأول ولن يكون الأخير، فمنذ اليوم الأول وجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية يقفون صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية الذي بدأها الرئيس السيسي منذ 10 سنوات.

وأوضح ”أبوالعطا“، أن أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب ”المصريين“ والأمناء على مستوى الجمهورية، أعلنوا دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أننا بصدد عُرس ديمقراطي كبير يتابعه العالم من كل حدب وصوب، ولا بد على الجميع استغلال حقوقه المشروعة في الديمقراطية الذي أصبحنا نعيش فيها وأن يمارسها بشكل عملي ويُزين بها لجان الاقتراع.

كان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قد شارك فى مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، الذي انعقد الأحد الماضى، تحت رعاية وتنظيم حزبيّ الأحرار الاشتراكيين والريادة أعضاء تحالف الأحزاب.