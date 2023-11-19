تأجيل محاكمة المتهمين بقتل بائع خضراوات في كفر شكر لـ21 نوفمبر

قررت محكمة جنايات بنها، بالقليوبية، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد إطلاق أعيرة نارية عليه أمام منزله بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية بينهم، لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى والاستعداد للمرافعة منى قبل دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 8542 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 242 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين “أحمد ع ”، عاطل، و"عزى ص " عامل، و"محمود ص"، عاطل، و"محمود ع " عاطل، و"صبرى ع " عاطل، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية، قتلوا المجنى عليه “محمد. و.”، بائع خضراوات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر الاحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "2 بندقية آلية"، وذخائر "10 خزينة ألية"، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه بها "منزله"، وما أن ظفروا به حتى حدثت بينهم مشادة كلامية، قاموا على إثرها بتكبيله واصطحابه إلى مكان تجمعهم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه، محدثين إثابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وتواصلوا مع شقيقه لاستلام جثمانه.