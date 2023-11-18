المشدد 15 سنة لـ3 متهمين و10 سنوات لآخرين بتهمة قتل مواطن في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة كل من المتهمين صاحب مستودع أسمنت وحاصل على دبلوم وعامل بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت كل من المتهمين عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ع.ع" بعصا شوم على رأسه بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر تعرضه للضرب على رأسه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه حتى فارق الحياة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.