الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل شقيقين للمفتى

محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "ا.ا" 35 سنة إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم بعد اتهامه بقتل المجنى عليها "س.ع.ا" بأن طعنها بسلاح أبيض ساطور والشروع فى قتل المجنى عليهما "ا.م.ع"و شقيقه "م.م.ع" بدائرة مركز طهطا. 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بعد التعدى عليهم بالضرب بساطور. 

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين فقام بالتوجه إلى المجنى عليها في مسكنها والتعدى عليها بالساطور، كما قام بالتعدى على الشقيقين الآخرين المجنى عليهما بالساطور مما أسفر عن إصابتهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.

جنايات سوهاج بسلاح أبيض ساطور والشروع مركز طهطا القبض على المتهم إصابتهما الواقعة

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