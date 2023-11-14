الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق 4 متهمين باختطاف شاب وقتله عمدا في مركز طهطا للمفتي

محاكمة
محاكمة

أصدرت  محكمة جنايات سوهاج اليوم قرارا يقضي بإحالة أوراق 4 متهمين باختطاف شاب وقتله عمدا في مركز طهطا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على المتهم الخامس إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير.

العثور على جثة شاب في الزراعات

كان قد رئيس المباحث طهطا تلقى بلاغا من "ا.ح" مزارع بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة وسط الزراعات وبها عدة إصابات متفرقة بالجسد ومخنوقا بشال بعد التعدى عليه بآلات حديدية وكتر وأسلحة بيضاء.

 

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على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث، وتبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث أن 5 متهمين وراء ارتكاب الواقعة.

تحريات المباحث

وتبين لفريق البحث قيام المتهمين بخطفه أثناء عودته من بلدته إلى محل إقامته، باستدراجه من نجع حمد إلى مركز طهطا ثم إلى المناطق الزراعية المهجورة، حيث قام الأول بالإمساك به من الخلف وقام الثانى بالتعدى عليه بكتر.

كما تبين قيام بقية المتهمين بالتعدى عليه بآلات حديدية واستولوا على متعلقاته ثم خنقه حتى تأكدوا من وفاته، ثم ألقوا بالجثة وسط زراعات الذرة بعد أن حاول مقاومتهم والهروب.

ضبط المتهمين

 وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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