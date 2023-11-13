5 سنوات لاب وابنه في إحداث عاهة لمواطن بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها اليوم عامل ووالده بالسجن المشدد 5 سنوات وذلك في ثبوت اتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لأحد المواطنين في مركز العسيرات.

وتلقت أجهزة الأمن في سوهاج بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم" وماسورة حديدية وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

على الفور انتقل رجال مباحث مركز العسيرات إلى مكان البلاغ،وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وبعد تقنين الإجراءات.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال الأمن في القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.