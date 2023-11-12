إحالة 3 متهمين في حفل فيلا المنصورية لمحكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة، الأحد، 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية عقب ثبوت اتهامات موجهة إليهم بإذاعة ونشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة، بوقوع حوادث اختطاف وسرقة بالإكراه وقتل في حفل فيلا المنصورية، نظرًا لما سببته تلك الأخبار من تكدير للسلم والأمن العام.

وتلقت النيابة محضر الشرطة المؤرخ في ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٣، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

فأمرت النيابة بضبط مرتكبي الواقعة واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه. وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة، على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.