الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل ربة منزل في مركز قفط بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة مؤمن رضوان رئيس المحكمة بحضور المستشارين تامر احمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد وعلي جمال وكيل النيابة العامة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك بالسجن المؤبد لعامل لقتله ربة منزل لسرقتها بمركز قفط

وترجع وقائع الأحداث إلى ١٢ مارس عام ٢٠٢٣ عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز شرطة قفط بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية كلاحين قفط.


وكشفت تحريات المباحث أن الجثة للمدعو " هاله.م.ج" ٢٧ سنة ربة منزل  ومقيم بقرية كلاحين بمركز قفط وتبين أن وراء ارتكاب  الجريمة المدعو "مصطفى. ع.ف" ٣١ سنة عامل حيث حيث استغل  لكونه جار لها  ودائم التردد على للمنزل لمساعدتها فى أعمال خاصة بها حيث عزم النيه على سرقة المنزل فقام بمغافلتها مستغلا عدم تواجدها بالمنزل وقام بالدخول إلى داخل المنزل واختبأ  بإحدى الغرف وفوجئ بدخولها لغرفه نومها وبرفقتها طفلها ثم تربص لها بعد أن خرجت من غرفتها وانهال عليها ضربا بعصا كانت برفقته حتى فارقت الحياة وقام بسرقة تليفونها المحمول وفر هاربا فتمكنت قوة أمنية من مباحث قفط من ضبط المتهم واعترف بجريمته بعض السرقة غير قاصدا قتلها وتم إحالته للنيابة العامة والتى احالته لمحكمة جنايات قنا والتى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد. 

إحالة شاب للمفتي

في سياق أخر كانت قد قضت محكمة جنايات محافظة قنا، برئاسة المستشار مؤمن أبوالفتوح رضوان رئيس المحكمة وعضوية المستشار تامر أحمد رضا والمستشار محمد عمر عبدالجواد، وعلي جمال وكيل النيابة العامة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل آخر في منطقة مساكن عثمان بالقرب من جامعة جنوب الوادي في قنا.

إحالة إلى الجنايات حكم محكمة الجنايات قنا محافظة قنا امن قنا

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