السجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لعامل هدد فتاة بنشر صورها عبر فيسبوك

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وأحمد جمال، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لقيامه بتهديد ربة منزل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازها للحصول. على مبالغ ماليه منها بمركز نقادة.

ترجع وقائع الأحداث إلى شهر فبراير 2023 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا من المدعوة «ايثار.م.م» ربة منزل بقيام المدعو «خالد.م.ش» 25 سنة عامل ومقيم بقرية الأوسط قامولا بمركز نقادة بتهديدها وابتزازها وقيامه بنشر صورها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «الواتس» للحصول على مبالغ مالية منها حيث نشر صور لها تمثل إفشاء أمور خادشة للحياء وماسة بشرفها حيث تحصل على صورها الشخصية من هاتفها المحمول بدون رضاها واعتدى على حرمة.الحياة الخاصة بها وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بالاتهامات وإحالته للنيابة العامة، أحالته لمحكمة جنايات قنا، وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات.