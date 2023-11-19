أمسية شعرية وتكريم المشاركين.. ختام فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي

استضافت مكتبة مصر العامة بالأقصر حفل ختام مهرجان الأقصر للشعر العربي والذي نظمه بيت الشعر بالأقصر في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر.

شهد حفل الختام أمسية شعرية قدمها الشاعر أحمد عراقي وشارك فيها كل من الشعراء أحمد عبد الحميد، محمد أبو الفضل بدران، مسعود شومان، تقى المرسي، حسني الإتلاتي، سيد يوسف، مصطفى أبو هلال، محمد هلال.

وفي الختام ألقى الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر كلمة تقدم فيها بالشكر للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وعبدالله العويس مدير دائرة الشارقة الثقافية ومحمد إبراهيم القصير مدير عام الشئون الثقافية بدائرة الشارقة، وعمران الشامسي مدير العلاقات العامة بدائرة الشارقة الثقافية.

كما توجه بالشكر لمحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة والقيادات في محافظة الأقصر والشخصيات العامة، واخيرا تقدم بالشكر للشعراء المشاركين مؤكدًا أنهم اضافوا لمسة من جمال خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع القباحي: الشعراء الذين تركوا أشغالهم واعمالهم ولبوا نداء بيت الشعر وشاركوا في هذه الدورة لهم منا كل احترام وتقدير.



وتحدث محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر مرحبا بضيوف المهرجان من دائرة الشارقة الثقافية والشعراء المشاركين والقيادات الثقافية واخيرا لكل العاملين بمكتبة مصر العامة والذين بذلوا الكثير من الجهد لكي يظهر المشهد كما هو عليه.

وفي الختام تم تكريم الشعراء المشاركين في الأمسية الشعرية، وتم تقديم درع بيت الشعر لمحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة وعددًا من الشخصيات.

الفعالية

الفعالية

الفعالية