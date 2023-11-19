الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمسية شعرية وتكريم المشاركين.. ختام فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي

فعاليات مهرجان الأقصر
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي

استضافت مكتبة مصر العامة بالأقصر حفل ختام مهرجان الأقصر للشعر العربي والذي نظمه بيت الشعر بالأقصر في الفترة  من 15 إلى 18 نوفمبر.

شهد حفل الختام أمسية شعرية قدمها الشاعر أحمد عراقي وشارك فيها كل من الشعراء أحمد عبد الحميد، محمد أبو الفضل بدران، مسعود شومان، تقى المرسي، حسني الإتلاتي، سيد يوسف، مصطفى أبو هلال، محمد هلال.

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توقيع 6 دواوين وأمسية شعرية.. فعاليات ثالث أيام مهرجان الأقصر للشعر العربي

وفي الختام ألقى الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر كلمة تقدم فيها بالشكر للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وعبدالله العويس مدير دائرة الشارقة الثقافية ومحمد إبراهيم القصير مدير عام الشئون الثقافية بدائرة الشارقة، وعمران الشامسي مدير العلاقات العامة بدائرة الشارقة الثقافية.

كما توجه بالشكر لمحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة والقيادات في محافظة الأقصر والشخصيات العامة، واخيرا تقدم بالشكر للشعراء المشاركين مؤكدًا أنهم اضافوا لمسة من جمال خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع القباحي: الشعراء الذين تركوا أشغالهم واعمالهم ولبوا نداء بيت الشعر وشاركوا في هذه الدورة لهم منا كل احترام وتقدير.

7 شعراء يتألقون فى أمسية ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربى (صور)


وتحدث محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر مرحبا بضيوف المهرجان من دائرة الشارقة الثقافية والشعراء المشاركين والقيادات الثقافية واخيرا لكل العاملين بمكتبة مصر العامة والذين بذلوا الكثير من الجهد لكي يظهر المشهد كما هو عليه.

وفي الختام تم تكريم الشعراء المشاركين في الأمسية الشعرية، وتم تقديم درع بيت الشعر لمحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة وعددًا من الشخصيات.

الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
مكتبة مصر العامة مهرجان الأقصر للشعر العربي بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية حسين القباحي محمد حساني

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