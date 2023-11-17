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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

توقيع 6 دواوين وأمسية شعرية.. فعاليات ثالث أيام مهرجان الأقصر للشعر العربي

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

استضاف بيت الشعر بالأقصر حفل توقيع 6 دواوين من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة إلى جانب معرض إصدارات المجلات الثقافية لدائرة الثقافة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في ثالث أيامه، والذي انطلق يوم الأربعاء 15 نوفمبر، ويستمر حتى غدًا السبت.

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وقال حسين القباحي مدير بيت الشعر بهذه المناسبة:" الدواوين الستة التي تم توقيعها اليوم تمت طباعتها بدائرة الشارقة الثقافية، ومعنا خمسة من الذين نشرت دواوينهم وهم، عبدالله عبد الصبور من محافظة أسوان، وعبد النبي عبادي من محافظة قنا، ويوسف عابد من شمال سيناء، ومحمود عبدالله من الفيوم، ويونس أبو سبع من محافظة الإسكندرية.

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وتابع الشاعر حسين القباحي: “أما عن الديوان السادس فهو للشاعر عبدالله الشوربجي رحمه الله والذي وافته المنية بعد اختيار ديوانه، وتم إرسال المكافأة المالية لأسرته، وسيتم إرسال النسخ المطبوعة أيضًا”.

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وواصل: “تقدم للمسابقة التي نظمها بيت شعر الأقصر عدد 67 ديوانًا كان معظمها يستحق الطبع، لكننا محكومون بعدد معين هو ستة دواوين، فراعينا بعد تساوي المرشحين أن ننشر لمن لم يسبق النشر لهم في دائرة الشارقة الثقافية”.

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وأكمل: "بالإضافة بالطبع لكتاب نقدي هو كتاب "فيوضات نقدية"، والذي نشر فيه قراءات كتبها أحد عشر أستاذًا أكاديميًا ضمن فعاليات ورشة ملتقى الأقصر لنقد الشعر، وجمعت دراسات الأساتذة التي تمت حول الدواوين التي صدرت لبيت الشعر خلال مسيرته التي بدأت عام 2015 والتي بلغ عددها 36 ديوانا شعريًا".

وبعد حفل توقيع الدواوين نظم بيت الشعر أمسية شعرية شارك فيها كل من الشاعر جمال عطا، جمال عدوي، عزت الطيري، محمد هشام، يونس أبو سبع.

وبعد الأمسية تم تكريم الشعراء الذين نشرت دواوينهم في بيت الشعر، بالإضافة للشعراء الذين شاركوا في الأمسية الشعرية.

بيت الشعر بالأقصر دائرة الثقافة حسين القباحي بيت الشعر مهرجان الأقصر للشعر العربي

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