لم تخل من ذكر فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربي

استضاف مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات حفل افتتاح فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة والتي تأتي في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والجهات المعنية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لمصر والإمارات، تلاه كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر الذي طالب الجميع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين داعيًا الله لهم بالرحمة ومتمنيا الصبر لذويهم.

وتابع في مثل هذا الوقت منذ ٨ سنوات انطلقت شعلة الإبداع ومسيرة الحياة لفن الشعر وهو أهم فن عربي علي الإطلاق، وذلك بمبادرة كريمة من الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبترحاب من وزارة الثقافة المصرية.

وواصل حسين القباحي: "يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين بيت الشعر والعديد من المؤسسات ومنها كلية الفنون الجميلة تحت رئاسة عميدها الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة.

ورحب القباحي بضيوف مهرجان الأقصر للشعر العربي ومنهم الفنانين التشكيلين العرب: الفنانة نجاة مكي، والفنانة نجوى رشيد والفنانة مني مبارك وغيرهن، وأكد أنه:" لا يمكن أن نغفل في هذا الحشد عمداء الكليات وعلماء الأزهر وأبناءنا الطلاب وكل من قدم للمشاركة في مهرجان الشعر العربي..

وتحدث القباحي عن مبادرة بيوت الشعر مشيرًا إلى أنها سبعة بيوت أنشئت طبقا لمبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وإن هذه البيوت وخصوصًا بيت شعر الاقصر يقدمون أجيالا جديدة في المشهد الشعري العربي.

وأكمل: كل عام ينضم لقبيلة المحبين عشرات الآلاف وكل عام نقول إن المشهد الثقافي المصري تغير وازداد بهاءً ورونقًا وإن الكثير من المؤسسات الثقافية الآن تزداد اشتغالا بهذا الفن والتحامًا بأداء دورها نتيجة الزخم لبيت شعر الأقصر.

وواصل: “نتعاون مع كل المؤسسات مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة الاقصر وجامعة جنوب الوادي، مكتبة مصر العامة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، نتعاون بروح منفتحة تسعي لتوسيع دائرة الضوء وتقديم العديد من الأصوات الجديدة".

واختتم:" ممتن للشعراء الذين شرفونا بالقدوم للمهرجان من ٢١ محافظة، والحقيقة أن اختياراتنا ورغبتنا في تمثيل كافة الأجيال أنتجت ٢١ محافظة مصرية ممثلة في جيل عظيم وإن دل ذلك فإنما يدل على حقيقة أن مصر المبدعة التي قدمت الكثير لازالت تقدم وتعطي وتضيف لرصيدها الإبداعي.

أعقبها كلمة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ومما جاء في كلمته:" تمضي مسيرة الشعر بكل ثقة واعتزاز وتعد له المهرجانات والأمسيات علي مدي اتساع الوطن ونحن اليوم في محطة جديدة من مهرجانات الشعر العربي وحطت الرحال بجمهورية مصر العربية بعد تطواف بالدول العربية.

وتابع "تستقبل الاقصر المهرجان بكل ترحاب وهي التي احتشدت بالقوافي من خلال النشاط الدؤوب لبيت الشعر فعلي مدار ٨ سنوات احتضن بيت الشعر عددا من الشعراء والأدباء والنقاد أغنوا بنتاجهم المشهد الثقافي حتى أصبحت الأقصر قبلة للشعر في هذا القطر العزيز..

وواصل:" ويستكمل بيت الشعر نشاطه بالمحافظات مكرمًا الأدباء في كل مكان، ومن دواعي السرور أن نري هذا العطاء المتجدد في مشاهد تعبر عن أهمية اللقاءات الأدبية وهذه مناسبة عزيزة نتقدم فيها بالشكر لوزارة الثقافة المصرية وللمؤسسات الثقافية والأكاديمية، الأمر الذي يرسخ العلاقة بين الإمارات ومصر تحت رعاية القيادة الرشيدة في البلدين وأنقل لكم تحيات الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة وتمنياته لكم بالتوفيق.

تلاها كلمة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والذي حضر عنه سيادة اللواء الدكتور علي الشرابي والذي نقل تحيات المحافظ مشيرًا إلى أن اعتذاره كان بسبب بعض الارتباطات، مؤكدًا على ترحيب المحافظة بوفد الشعراء من كافة محافظات مصر.

وتابع "مرحبا بين أهلكم وإخوانكم للمرة الثامنة منذ انطلاقة بيت شعر الأقصر بمبادرة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وأن هناك علاقة قوية بين مصر والإمارات يتم تعزيزها بهذه الفعاليات التي تؤكد محبة الإمارات شعبًا وقيادة سياسية رشيدة.

وحيا الشرابي الشيخ القاسمي مؤكدًا على رعايته للشعر والشعراء واللغة العربية في العموم مشيرًا إلى أن الشعر هو الكلمة والكلمة نور وحياة والشعر ديوان العرب متمنيا التوفيق للمهرجان وأن يجمع الشعر بين الأجيال في محبة وخير وجمال.

واختتم حفل الافتتاح بكلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتي أنابت عنها الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي بدأ كلمته بتحيات وزيرة الثقافة المصرية، مؤكدا على أن مهرجان الأقصر للشعر العربي يصنع تاريخًا في مدينة التاريخ وأن قصور الثقافة وإيمانًا منها بما يقدمه بيت الشعر للثقافة المصرية تدعم وتشارك في المهرجان موجهًا الشكر لمحافظ الأقصر مصطفى ألهم ولحسين القباحي مدير بيت الشعر ولعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة.

وأعقب حفل الافتتاح الأمسية الشعرية الأولى في المهرجان والتي شارك فيها كل من الشعراء: جعفر أحمد حمدي، عبدالله عبد الصبور، محمد عرب صالح، محمود عبدالله، وأدار الأمسية الشاعر حسن عامر.

أعقبها فقرة التكريم حيث صعد للمنصة كل من سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ومحمد القصير والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث تم تكريم كل من اللواء الدكتور علي الشرابي وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر محمود أحمد عبدالله، الشاعر جعفر أحمد حمدي، الشاعر محمد عرب صالح، الشاعر عبدالله عبد الصبور.