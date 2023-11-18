السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

7 شعراء يتألقون فى أمسية ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربى (صور)

فعاليات مهرجان الأقصر
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي

تألق 7 شعراء في الأمسية التي استضافتها مزرعة الساحل للسياحة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة.

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الشعراء الذين أحيوا الأمسية هم: أوفى عبدالله الأنور، سيد عبدالرازق، شمس المولى، مرسي عواد، مصطفى القزار، محمد إسماعيل، عيد عبدالحليم، وأدار الأمسية الدكتور النوبي عبدالراضي.
شهد الأمسية سعادة الأستاذ عبدالله العويس رئيس دائرة الشارقة الثقافية، الشاعر حسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر وكوكبة من الشعراء والشخصيات العامة.

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وبعد الأمسية تم تكريم الشعراء السبعة بشهادات تقدير من بيت شعر الأقصر.


يذكر أن هذه الأمسية هي الخامسة التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة، ويتبقى أمسية أخيرة تأتي في السابعة مساء ثم ختام المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 15 إلي 18 نوفمبر الجاري.

فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي

فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي
مهرجان الأقصر للشعر العربي سيد عبد الرازق أوفى عبدالله الأنور مصطفى القزار عبدالله العويس الشاعر حسين القباحي

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