"لا خطوط حمراء".. رتيبة النتشة: الاحتلال يبيد كل ما تبقى من البشر

علقت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطنى والأهلى بالقدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن الاحتلال مستمر فى جرائمه وضرب البنية التحتية، ودفع السكان للهجرة من الشمال وهو الهدف الرئيسى من العمليات الإسرائيلية، وهى محاولة إبادة لكل ما تبقى من البشر والأنظمة التحتية وتقديم الخدمات.

وأضافت أن الاحتلال قام بقطع الإمدادات وقتل المرضى، وحتى أنهم لم يستجيبوا للصليب الأحمر لنقل المرضى وحاصروا المستشفيات، وتم ضرب مراكز الإيواء، فلا يوجد لديهم خطوط حمراء.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسى هو محاولة تهجير المواطنين وقصف العديد من النازحين نحو جنوب قطاع غزة، وقصف الممرات الآمنة التى يقولون عنها وهي محاول إبادة جماعية لسكان قطاع غزة وتحويله لما قبل العصر الحجري، بإنهاء جميع الخدمات والبنية التحتية فى شمال القطاع.