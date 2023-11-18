السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات: "عمل اللي محدش يعرف يعمله" (فيديو)

المواطن محمد السيد
المواطن محمد السيد

اهتمّ الكثير من المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والترويج للمشروعات التي نفذها خلال السنوات الماضية، مطالبين الشعب المصري بالاصطفاف دعمًا له لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها قبل سنوات.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية.

ويقول محمد السيد، أحد المواطنين من الشرقية، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأنه حقق طفرة كبيرة في مختلف المشروعات والقطاعات، معلقا: “الرئيس السيسي عمل اللي محدش يعرف يعمله”.

وأضاف أنه أحدث طفرة في البينة التحيات وبناء المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها من المشروعات التي شهدت إنجاز كبير.

https://youtube.com/shorts/Sl7jReeN0e4

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مواطن: الرئيس السيسي من الداعمين للقضية الفلسطينية

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مواطن: أطالب الرئيس القادم بالسيطرة على الأسعار وغلاء السلع (فيديو)

 

موعد الصمت الانتخابي 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أعلنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية الذي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

المواطنين الانتخابات الرئاسية المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية

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