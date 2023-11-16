الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي من الداعمين للقضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

« داخلين مرحلة جديدة والوضع الحالي لا يتطلب إلا الرئيس السيسي»، هكذا بدأ أحمد عيد حديثه لـ«الدستور» قائلًا: "لا أحد يستطيع أن ينكر دور مصر الفعال، لأنها محور رئيسي في المنطقة العربية خلال الفترة الراهنة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية ودعمها بشكل كبير.

وقال  أحد المواطنين إنه يريد أن يفوز الرئيس السيسي خلال انتخابات 2024، لأنه الوحيد الذي صنع التقدم والارتقاء والأمن والأمان في مصر، وحماها من الإرهاب بعد فترة الظلام الذي كانت تعيشه، مطالبًا المرشح الرئاسي بأن يدعم القضية الفلسطينية كما يفعل الرئيس السيسي بشكل دائم.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الحملة الرسمية للمرشح السيسى تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ثاني لقائاتها مع وفد من الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

الرئيس السيسي دور مصر المنطقة العربية الدولة المصرية القضية الفلسطينية

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