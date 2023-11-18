مصابة بكسور وجروح وحروق.. "إكسترا نيوز" ترصد وصول طفلة فلسطينية لمعبر رفح

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز" عوض الغنام، مستجدات وصول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بمصر عبر معبر رفح، مشيرًا إلى وصول طفلة من أطفال غزة الذين تعرضوا للإصابة داخل قطاع غزة إلى معبر رفح.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إنه سيتم نقل الطفلة الفلسطينية إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج، موضحًا أن الحالة تعاني من كسور وجروح وحروق نتيجة القصف المستمر حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك كبيرًا ولا صغيرًا إلا وتعرض لهذا الأذى، مؤكدًا أن شباب الإسعاف المصري يقدمون الرعاية الأولية للطفلة، ثم بعد ذلك سيحدد الأطباء طبيعة الحالة لنقلها إلى المستشفى.

وتابع: "معبر رفح في انتظار عدد كبير من الأطفال اليوم على مدار الساعات المقبلة، وسيتم التعامل معهم وتقديم كل الخدمات الصحية التي يحتاجونها لهم، من قبل كل الطواقم الطبية المنتشرة".