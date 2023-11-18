قيادي بحماس: الجيش الإسرائيلي أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن هذه الجريمة".

وأضاف أن ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته والصمت الدولي، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم.

وأشار إلى أن ما يحدث لا يتعلق بحكومة إرهابية فحسب بل بثقافة لا تؤمن إلا بالقتل والإرهاب.

وأوضح أن مقاتلونا خاطروا بسلامتهم الشخصية لتقديم العلاج للأسرى، متابعًا: "نعمل وفق أخلاقنا وليس وفق أخلاق الغاب التي يتبناها العدو".