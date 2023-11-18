بعد رحيل خالد عيد وعصام شعبان.. 8 مدربين خارج دوري المحترفين حتى الآن

ارتفع عدد ضحايا المدربين في دوري المحترفين بعد انتهاء الأسبوع الثامن إلى 8 مدربين بعد رحيل خالد عيد عن غزل المحلة وعصام شعبان عن الجمهورية شبين وتم تعيين حسام عبد العال المدير الفني السابق لفريق راية مديرا فنيا للفريق ومازال الجهورية شبين يبحث عن مدرب.

عبد المنعم وعبد العال أول الضحايا

كان حسن عبد المنعم المدير الفني للنصر للتعدين وحسام عبد العال المدير الفني لفريق راية وسعيد عبد العزيز المدير الفني للنجوم أول ضحايا المدربين في دوري المحترفين ورحلوا بعد الأسبوع الثاني بعدما قاد حسن عبد المنعم النصر للتعدين للهزيمة أمام بترول أسيوط ولافيينا ورحل حسام عبد العال عن راية بعد الحصول على نقطة واحدة بالهزيمة أمام طنطا والتعادل مع وادي دجلة ورحل سعيد عبد العزيز بعد التعادل مع مكادي والهزيمة أمام أسوان.

وتولى محمد شرف قيادة النصر للتعدين وقاد الفريق حتى الأن في ست مباريات حصل خلالها على أربع نقاط وخسر أربع مباريات وتولى محمد حليم تدريب فريق راية وقاده في ست مباريات جمع منها 9 نقاط بالفوزفي مباراتين والتعادل ثلاث مرات وخسارة مباراة واحدة..وتولى نادر السيد قيادة فريق النجوم في خمس مباريات حمع منها خمس نقاط.

سعيد عبد العزيز

رحيل حمدي حمدان عن أسوان

الضحية الرابعة من المدربين كان حمدي حمدان الذي رحل عن أسوان عقب النتهاء الأسبوع الخامس بعدما قاده للحصول على أربع نقاط من خمس مباريات وتولى هشام زكريا قيادة الفريق بدء من الأسبوع السادس وحصل معه على ست نقاط من ثلاث مباريات.

خامس الضحايا كان نادر السيد الذي رحل عن النجوم بعد الأسبوع السابع رغم أنه نجح في قيادته للفوز على لافيينا والتعادل مع المقاصة وراية.

بعد الأسبوع الثامن ارتفع عدد الضحايا إلى سبعة مدربين بعد رحيل خالد عيد عن غزل المحلة وعصام شعبان عن الجمهورية شبين ورحل خالد عيد بعدما قاد غزل المحلة في 8 مباريات جمع منها 14 نقطة بالفوز في أربع مباريات والتعادل مرتين وخسارة مباراتين.

ورحل عصام شعبان بعدما قاد فريق الجمهورية شبين للحصول على خمس نقاط بالفوز في مباراة واحدة والتعادل مرتين والهزيمة في خمس مباريات.