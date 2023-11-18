عاطل يشوه جسد سيدة بسبب خلافات سابقة في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل ألقى مياه نار على سيدة وتشوية جسدها بسبب خلافات سابقة في المنوفية.

تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) مصابة بحرق كيميائي بالظهر من الدرجة الثالثة.

وبسؤالها اتهمت (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على ظهرها أثناء دخولها منزلها على إثر حدوث مشادة كلامية سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.