السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية "عبد الرحمن".. جثة آثارت القلق والفزع في عقار شارع قصر النيل

جثة
جثة

في شارع قصر النيل العريق بوسط البلد، سادت حالة من الفزع والقلق بين الجيران عندما تسربت لهم رائحة كريهة اجتازت الأبواب المغلقة ووصلت لبيوتهم، قبل البحث عن مصدرها، وهنا كانت الصدمة، إذ اكتشفوا وجود جثة بداخل إحدى الشقق السكنية.

بدخول الجيران وحارس العقار شقة جارهم «عبد الرحمن. ح»، 28 عامًا، عثروا على جثته ملقاة على الأرض في مدخل شقته ولم يجدوا أي بعثرة في محتويات المنزل، تم التحفظ على الجثة وإبلاغ شرطة النجدة وقسم شرطة قصر النيل الذي انتقل على الفور لمعاينة آثار الجريمة، وتم نقلها لمشرحة زينهم.

أقوال الشهود في وفاة شاب بوسط البلد

وبسؤال الجيران أكدوا أن جارهم يعيش في المنزل منذ وفاة والديه بمفرده وأخلاقه سيئة لأنه مدمن ومتعاطي مخدرات ومعروف عنه ذلك منذ فترة في المنطقة، وبتوقيع الكشف المبدئي على الجثة تبين تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدت إلى هبوط الدورة الدموية ما أسفرت عن الوفاة.
مناظرة جثة النيابة

وكشفت مناظرة جثة النيابة أن الجثة لمتوفي في العقد الثالث من العمر بها آثار حقن نتيجة تعاطي المواد المخدرة، فقررت النيابة تشريح جثة شاب عثر عليها شقة سكنية، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من مأمور قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بورود بلاغ عبر غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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حكاية "عبد الرحمن".. جثة آثارت القلق والفزع في عقار شارع قصر النيل

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