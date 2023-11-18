السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضاري يدرج اسم أبو بكر الصديق ضمن مشروع "حكاية شارع"

حكاية شارع
حكاية شارع

 أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، اسم أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين (٥٧٣ - ٦٣٤م)، ضمن مشروع "حكاية شارع"، الذي أطلقه الجهاز بهدف التعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماءها على بعض الشوارع.

أبو بكر الصديق 

ولد أبو بكر الصديق بمكة سنة 573م بعد ميلاد سيدنا محمد (ص) بعامين وستة أشهر، واسمه عبد الله بن عامر بن عثمان، أما “أبو بكر” فكُنيته، و”الصديق” لقَبه به النبي (ص)، وذلك لكثرة تصديقه للنبي (ص).

ونشأ وترعرع في مكة، وكان من رؤساء قريش وأشرافها في الجاهلية، محببًا فيهم، مألفًا لهم. واشتهر أبو بكر في الجاهلية بصفات عدة، منها العلم بالأنساب، فقد كان عالمًا من علماء الأنساب وأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل،

وكان أبو بكر تاجرًا، وارتحل للتجارة بين البلدان، ومنها بلاد الشام. وكان رأس ماله أربعين ألف درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم عُرف به في الجاهلية.

روي أن أبا بكر لم يكن يشرب الخمر في الجاهلية، فقد حرمها على نفسه قبل الإسلام، وكان من أعف الناس في الجاهلية، كما روي أنه لم يسجد لصنم قط.

مشروع "حكاية شارع"
جاءت فكرة مشروع "حكاية شارع"، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع؛ انطلاقا من دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

ووضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارًا محددًا للتعريف بكل شخصية؛ من خلال ضوابط محددة منها "أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية".

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