خلال 9 سنوات.. إنجازات "التنسيق الحضاري" في مشروعات التوثيق

خلال التسع سنوات الماضية؛ نجحت وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تنفيذ عدة مشروعات توثيقية، تهدف إلى توثيق مسيرة رواد مصر ورموزها في مجالات متعددة، وأخرى تهدف إلى الحفـاظ علـى الذاكرة المصرية وتعلي من القيم والرموز التي أثرت في تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" آخر ما وصل إليه هذه المشروعات.

عاش هنا



يستكمل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، مشروع "عاش هنا"، وأنتج حتى الآن ما يزيد عن 964 لافتة مختلفة لأعلام ورواد في مجالات فنية وأدبية وعلمية مختلفة أثروا الحياة الثقافية في مصر، وتم تركيب اللافتات الخاصة بهم على منازلهم التي عاشوا بها وذلك في عدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية.

يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

حكاية شارع



يستكمل جهاز التنسيق الحضاري مشروع "حكاية شارع" الذي أطلقه بهدف إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، والتعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

وانتهى "التنسيق الحضاري" بالفعل من خمس مراحل؛ بدأها عام 2017 بتنفيذ المرحلة التجريبية بمنطقة "القاهرة الخديوية" بشوارع طلعت حرب، وشارع عبد الخالق ثروت وشارع شريف، ثم بدأت المرحلة الأولى بمنطقة القاهرة الخديوية والزمالك، وانتهى الجهاز من تنفيذ عدد 29 شارعا بالقاهرة الخديوية وتنفيذ عدد 18 شارعا بالزمالك خلال 2018.



وفي عام 2019، تم تركيب لافتة "حكاية شارع" بمنطقة البورصة بشارع الشريفين، فضلا عن إطلاق المرحلة الثانية لمناطق حيث تم تنفيذ عدد 13 شارعا بجاردن سيتى وعدد 37 شارعا بمصر الجديدة وعدد 10 شوارع بالقاهرة التاريخية، وخلال 2020 أطلق الموقع التجريبى للموقع الرسمي للمشروع وكذلك المرحلة الثالثة للمشروع بمدينة الإسكندرية لتنفيذ عدد 55 شارعا، كما تم تدشين خاصية QR عبر الموقع الرسمي للمشروع



وخلال عام 2022، أُطلقت المرحلة الرابعة للمشروع بمحافظة الجيزة حى الدقى – حى العجوزة عدد 50 شارعا خلال عام 2022، وفي العام الجاري شهد المشروع إطلاق المرحلة الخامسة لمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة لعدد 50 شارعا.

توثيق المباني التراثية



في إطار خطة عمل جهاز التنسيق الحضاري للحفاظ على المباني التراثية، وهي المباني التي تمثل قيمة حضارية وتراث ثقافي، يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع لوحات تعريفية يتم تثبيتها على واجهات تلك العقارات تحتوي على بيانات (رقم المبنى واسم الشارع - نوع الطراز - تاريخ الإنشاء إن أمكن).

ومن خلال مشروع "توثيق المباني" تم وضع 800 لوحة بهدف الحفاظ على المباني التراثية، إذ يتم المشروع بالتعاون بن الجهاز وجميع محافظات الجمهورية، ومساعدة الباحثين في هذا المجال، ويهدف إلى التنويه عن المباني المتميزة والحفاظ عليها.

ذاكرة المدينة



تهدف مبادرة "ذاكرة المدينة" التي أطلقها جهاز التنسيق الحضاري، إلى توثيق الهوية المعمارية للمناطق التراثية فى مصر، وترصد الأحوال الاجتماعية لأبنائها فى الماضى؛ وتضم سلسلة كتب تلقى الضوء على المناطق التى تحمل قيمة تاريخية وتراثية وتضع حدودًا وأسسًا للحفاظ عليها، كما تروى قصصًا متعددة تجمع بين المبانى، وسكانها والمجتمع المحيط.

ومن بينها: كتاب "جزيرة الزمالك- القيمة والتراث"، والذى يعد أول إصدار للسلسلة، وكتاب "جاردن سيتى- اسم ومعنى"، فضلا عن كتاب "سيوة.. حدوتة عمران"، ويولى الجهاز اهتماما خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعمارى المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.