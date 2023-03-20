إلى أي مدى وصل عدد المباني المسجلة كطرز معمارية حتى الآن؟

كشف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة محمد أبوسعدة، عن أنه في إطار اتجاه الدولة المصرية في التحول الرقمي للمعلومات والبيانات في المؤسسات والجهات الحكومية وفي ضوء دور الجهاز في الحفاظ على التراث المعماري المتميز كان لا بد من إعداد أرشيف قومي للمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

وأوضح التنسيق الحضاري أنه تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية الـGIS في إعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك لأهميتها في جمع وإدخال ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية وربطها بالبيانات الوصفية.

وتكمن أهمية نظم المعلومات الجغرافية في القيام بالعديد من المهام في مجال إدارة المواقع التراثية من خلال استخدام الخرائط المتعددة (رقمية - صور جوية - صور فضائية) إلى جانب إمكانية النظام في إجراء التحليلات الإحصائية المختلقة وأيضا تحليل بيانات المعلومات المكانية.

ومن المحافظات التي قامت بحصر المباني التراثية (مباني تم اعتمادها): القاهرة (3838 مبنى)، الإسكندرية (1045 مبنى)، بورسعيد (587 مبنى)، الجيزة (402 مبنى)، الشرقية (170 مبنى)، المنيا (55 مبنى)، كفر الشيخ (51 مبنى)، المنوفية (45 مبنى)، بني سويف 109 مبنى)، الغربية (36 مبنى)، أسوان (33 مبنى)، القليوبية (29 مبنى)، الفيوم (34 مبنى)، أسيوط (33 مبنى)، دمياط (5 مباني)، البحر الأحمر (12 مبنى)، قنا (94 مبنى)، الدقهلية (164 مبنى)، سوهاج (70 مبنى)، الأقصر (18 مبنى)، البحيرة (110 مباني).

أما المحافظات التي تقوم حاليا بحصر المباني التراثية: الإسماعيلية (55 مبنى)، وجنوب سيناء (15 مبنى)، كما تم الانتهاء من حصر نحو 7012 عقارا على مستوى محافظات الجمهورية.

وبناءً على قرار رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري رقم (11) لسنة 2020؛ تم تشكيل لجنة لإعداد استمارات قاعدة البيانات للمباني ذات الطابع المعماري المتميز من الناحية المعمارية والتاريخية وضمها إلى الأرشيف القومي للمباني ذات الطابع المعماري المتميز على مستوى الجمهورية.

قامت اللجنة بإعداد دراسة تاريخية للمباني ذات الطراز المعماري المتميز داخل القاهرة لأكثر من 350 مبنى تراثي وتشمل البيانات نبذة تاريخية عن المبنى وصورا تاريخية أرشيفية للمبنى قديما وحديثا.