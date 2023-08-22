التنسيق الحضارى يستكمل مشروع "حكاية شارع".. وهذا آخر ما وصل إليه

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تنفيذ 50 لوحة في المرحلة الخامسة بمحافظة القاهرة بحي مدينة نصر ومصر الجديدة ضمن مشروع "حكاية شارع"؛ ويأتي ذلك استكمالًا لخطة الجهاز في حماية وتعزيز التراث العمراني والمعماري المتميز والحفاظ على التراث الثقافي ودوره في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري.

ومؤخرًا؛ أدرج عدة أسماء ضمن مشروع "حكاية شارع"، من بينهم: محمد مظهر، محمد عبدالوهاب، يحيى إبراهيم، أحمد باشا رفعت، كمال الطويل، الكامل محمد، العزيز عماد الدين عثمان، عزيز أباظة باشا، العادل أبو بكر، طه حسين، صلاح الدين الأيوبي، وشجر الدر، لتعريف المارة بكل التفاصيل عنههم وعن اسمهم، وذلك تخليدًا لذكراهم بين الأجيال.

كما أعلن "التنسيق الحضاري" عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 215 لوحة مقسمة على (55 لوحة بالإسكندرية - 50 لوحة بالجيزة - 110 لوحات بالقاهرة)، وجار إعداد قائمة جديدة من الشوارع لإدراجها ضمن مشروع "حكاية شارع".

مشروع "حكاية شارع"

أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشروع "حكاية شارع" ضمن مخطط مبادرة "ذاكرة المدينة"، ليحكي بالأساس تاريخ شخصيات بارزة تحمل شوارع العاصمة أسماءهم منذ مئات السنين، من خلال لافتات جديدة تقدم مقتطفات عن حياتهم، وهو ما يسلط الأضواء ربما للمرة الأولى على حياة مشاهير أجانب من علماء وساسة وزعماء، وضعت أسماؤهم على الكثير من الشوارع؛ تخليدا وعرفانا بدورهم في نهضة مصر كل في مجاله، لتتحول اللافتات التي تعلو الأعمدة إلى عناوين كبيرة في كتب التاريخ، وشاهد يؤرخ لحقب مختلفة من تاريخ مصر.

الهدف من مشروع "حكاية شارع"

انطلقت فكرة مشروع "حكاية شارع"، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسماؤهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارا محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة، منها "أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية".