الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضارى يستكمل مشروع "حكاية شارع".. وهذا آخر ما وصل إليه

حكاية شارع
حكاية شارع

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري  برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تنفيذ 50 لوحة في المرحلة الخامسة بمحافظة القاهرة بحي مدينة نصر ومصر الجديدة ضمن مشروع "حكاية شارع"؛ ويأتي ذلك استكمالًا لخطة الجهاز في حماية وتعزيز التراث العمراني والمعماري المتميز والحفاظ على التراث الثقافي ودوره في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري.

ومؤخرًا؛ أدرج عدة أسماء ضمن مشروع "حكاية شارع"، من بينهم: محمد مظهر، محمد عبدالوهاب، يحيى إبراهيم، أحمد باشا رفعت، كمال الطويل، الكامل محمد، العزيز عماد الدين عثمان، عزيز أباظة باشا، العادل أبو بكر، طه حسين، صلاح الدين الأيوبي، وشجر الدر، لتعريف المارة بكل التفاصيل عنههم وعن اسمهم، وذلك تخليدًا لذكراهم بين الأجيال.

كما أعلن "التنسيق الحضاري" عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 215 لوحة مقسمة على (55 لوحة بالإسكندرية - 50 لوحة بالجيزة - 110 لوحات بالقاهرة)، وجار إعداد قائمة جديدة من الشوارع لإدراجها ضمن مشروع "حكاية شارع".

مشروع "حكاية شارع"

أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشروع "حكاية شارع" ضمن مخطط مبادرة "ذاكرة المدينة"، ليحكي بالأساس تاريخ شخصيات بارزة تحمل شوارع العاصمة أسماءهم منذ مئات السنين، من خلال لافتات جديدة تقدم مقتطفات عن حياتهم، وهو ما يسلط الأضواء ربما للمرة الأولى على حياة مشاهير أجانب من علماء وساسة وزعماء، وضعت أسماؤهم على الكثير من الشوارع؛ تخليدا وعرفانا بدورهم في نهضة مصر كل في مجاله، لتتحول اللافتات التي تعلو الأعمدة إلى عناوين كبيرة في كتب التاريخ، وشاهد يؤرخ لحقب مختلفة من تاريخ مصر.

الهدف من مشروع "حكاية شارع"

انطلقت فكرة مشروع "حكاية شارع"، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسماؤهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارا محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة، منها "أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية".

التراث العمراني والمعماري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التنسيق الحضاري المهندس محمد أبوسعدة ذاكرة المدينة مشروع حكاية شارع حكاية شارع

مواد متعلقة

التنسيق الحضاري يدرج اسم محمد مظهر ضمن مشروع "حكاية شارع"

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته

«إنعاش وصدمة كهربائية».. لماذا تحاكم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا؟

حبس سيدة متورطة فى غسل أموال كسب غير مشروع بالمقطم

له معلومات جنائية.. ضبط موظف استغل وظيفته وغسل 5 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل