السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الاحتلال يشن غارات عنيفة على شمال غزة وإيطاليا تسحق مقدونيا بخماسية

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك". 

"صوت وصورة" لحنان مطاوع يواصل تصدره منصة واتش ات

يواصل مسلسل "صوت وصورة" الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع تصدره لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "WATCH IT"، ليكون الأكثر مشاهدة بين كل الأعمال المعروضة عليها.

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عاجل.. سلسلة غارات عنيفة فى شمال قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة، وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن شمال قطاع غزة يتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل طائرات الاحتلال الحربية.

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عادل عدوى لـ"الشاهد": مصر كان لديها الدعم الكامل من المنظمات الصحية للقضاء على فيرس سى

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن مصر كان لديها  الدعم الكامل من المنظمات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض في مراحل علاج فيرس سي، مؤكدًا أن كل هذه المؤسسات الدولية كانت تدعم مصر عندما أطلعوا على خطة والوقاية والعلاج ومنع المرض الذي تقدمنا به.

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منتخب إيطاليا يسحق مقدونيا الشمالية ويحافظ على فرصه فى التأهل ليورو 2024

حافظ المنتخب الإيطالي على فرصه في التأهل لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا، عقب فوزه على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي شهدت أيضًا فوز المنتخب الإنجليزي على ضيفه منتخب مالطا بهدفين نظيفين.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 فى مصر

زاد البحث عن أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تشهد حالة من الاستقرار عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما زاد من حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.

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حنان مطاوع غارات عنيفة غزة مصر فيرس سى إيطاليا أسعار الفراخ

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