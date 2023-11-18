عادل عدوى لـ"الشاهد": مصر كان لديها الدعم الكامل من المنظمات الصحية للقضاء على فيرس سى

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن مصر كان لديها الدعم الكامل من المنظمات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض في مراحل علاج فيرس سي، مؤكدًا أن كل هذه المؤسسات الدولية كانت تدعم مصر عندما أطلعوا على خطة والوقاية والعلاج ومنع المرض الذي تقدمنا به.



وقال “عدوي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الأمراض الفيروسية بتكون موجودة في العالم ولكن بنسب ضئيلة ولكن كلمة القضاء الكامل دي مش موجودة في أي دولة في العالم، إنما الوصول الي المعدلات العالمية في انتشار وتفشى المرض وعدم قدوم حالات جديدة هذا هو النجاح الاكبر".

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن منظمة الصحة العالمية كانت شريك أساسي معنا منذ البداية، قائلًا: "المنظمات لو هو شايفة أن الدولة مش ماشية على الطريق الصحيح وأن عداد المرضى في تزايد بالالاف، مكنتش هتوفرلك العقار الـ 1%".

وتابع: "المؤسسات الدولية ستنظر أليك أنك كمؤسسة أو نظام صحي لا يراعى هذا فكان ألزامًا علينا أن نقدم ما هي خطة القطاع الصحي للقضاء على هذا المرض أو الوصول إلي الامنة..وبالفعل وضعنا خطة "الوقاية والمنع والعلاج" وهي القومية اللي مصر اعتمدتها 2014/2018 وتقدمنا بها إلي منظمة الصحة العاليمة ".

ولفت أن الخطة اعتمدت على 6 محاور أساسية، وهما الترصد ومتابعة المرض مكافحة العدوى في المنشأت وتقديم الخدمات الطبية، منظومة الدم الآمن والذي كان بمثابة المتهم الأول في انتقال الفيرس، وأيضًا تقديم منظومة متكامبة لرفع درجة الوعي المجتمعي لهذا المرض الفيروسي ومنظومة متكاملة للعلاج وللبحث العلمي في إطار هذا المرض الفيروسي.

وأكد أن هذه الخطة طبعت بالغة العربية والانجليزية والفرنسية تقدمنا بها لمنظمة الصحة العالمية لكي تكون دستور للوقاية والمنع من ألتهاب الكبدي الفيروسي.



برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.