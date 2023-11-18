السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل عدوى لـ"الشاهد": مصر كان لديها الدعم الكامل من المنظمات الصحية للقضاء على فيرس سى

عادل عدوي
عادل عدوي

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن مصر كان لديها  الدعم الكامل من المنظمات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض في مراحل علاج فيرس سي، مؤكدًا أن كل هذه المؤسسات الدولية كانت تدعم مصر عندما أطلعوا على خطة والوقاية والعلاج ومنع المرض الذي تقدمنا به.
 

وقال “عدوي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الأمراض الفيروسية بتكون موجودة في العالم ولكن بنسب ضئيلة ولكن كلمة القضاء الكامل دي مش موجودة في أي دولة في العالم، إنما الوصول الي المعدلات العالمية في انتشار وتفشى المرض وعدم قدوم حالات جديدة هذا هو النجاح الاكبر".

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن منظمة الصحة العالمية كانت شريك أساسي معنا منذ البداية، قائلًا: "المنظمات لو هو شايفة  أن الدولة مش ماشية على الطريق الصحيح وأن عداد المرضى في تزايد بالالاف، مكنتش هتوفرلك العقار الـ 1%".

وتابع: "المؤسسات الدولية ستنظر أليك أنك كمؤسسة أو نظام صحي لا يراعى هذا فكان ألزامًا علينا أن نقدم ما هي خطة القطاع الصحي للقضاء على هذا المرض أو الوصول إلي الامنة..وبالفعل وضعنا خطة "الوقاية والمنع والعلاج" وهي القومية اللي مصر اعتمدتها 2014/2018 وتقدمنا بها إلي منظمة الصحة العاليمة ".

ولفت أن الخطة اعتمدت على 6 محاور أساسية، وهما الترصد ومتابعة المرض مكافحة العدوى في المنشأت وتقديم الخدمات الطبية، منظومة الدم الآمن والذي كان بمثابة المتهم الأول في انتقال الفيرس، وأيضًا تقديم منظومة متكامبة لرفع درجة الوعي المجتمعي لهذا المرض الفيروسي ومنظومة متكاملة للعلاج وللبحث العلمي في إطار هذا المرض الفيروسي.

وأكد أن هذه الخطة طبعت بالغة العربية والانجليزية والفرنسية تقدمنا بها لمنظمة الصحة العالمية لكي تكون دستور للوقاية والمنع من ألتهاب الكبدي الفيروسي.
 

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الشاهد محمد الباز الباز الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

عادل العدوى يكشف لـ"الشاهد" التجربة المصرية لصناعة الدواء (بث مباشر)

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيا فى بعض مناطق غزة

عاجل.. مُستشفى الإندونيسى يُعلن وصول جثامين 120 شهيدًا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة (فيديو)

عادل عدوى لـ"الشاهد": مصر كان لديها الدعم الكامل من المنظمات الصحية للقضاء على فيرس سى

عاجل.. مراسلة القاهرة الإخبارية: شهداء فى قصف للاحتلال بمخيم بلاطة شرقى نابلس بالضفة

تونس تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال برباعية فى مرمى ساوتومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية