العدوي لـ"الشاهد": الرئيس السيسي كان دائم الحديث عن قطاع الصحة وإعادة هيكلته

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أن الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وانصات جيد جدًا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كان هناك جلسات نقاشية متعددة، وكان يسود هذه الجلسات الهدوء وقدر كبير من الإنصات من المسئول الأول عالي جيد وكان يسمع الفني والمتخصص ثم يصدم من أمامه أنه معلومات دقيقة تنم عن دراسة، فكانت الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وانصات جيد جدًا، وكان يدخل في أدق التفاصيل الذي يعكس اهتمامه بالموضوع ويعكس رغبتك الحقيقية علي إدارة الموضوع بطريقة محكمة والوصول إلى النجاح فيه، وكان ذلك ما يطمئن المسئول لأن لايوجد فجوة مع الرئيس فكان يعطي أذن صاغية ومناقشة وإعطاء القرار طبقًا للمعيطات المطروحة".

وأضاف:"كان قطاع الصحة بأكمله يحتاج لإعادة هيكلة وكان ذلك في ذهن الرئيس وأنه لابد أن يتمتع المصريين بنظام صحي، وكانت الإمكانيات محدودة في 2014 وكان يردد أن لا يجب أن نغفل ضرورة إعادة هيكلة النظام الصحي الموجود وكان هذا هو محور الاهتمام وكان كفكرة عامة وفلسفة عامة للملف الصحي، وكان يشدد علي توفير احتياجات العاملين في القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى ومعدلات انتشار الأمراض".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.