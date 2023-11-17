السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العدوي لـ"الشاهد": الرئيس السيسي كان دائم الحديث عن قطاع الصحة وإعادة هيكلته

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أن الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وانصات جيد جدًا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كان هناك جلسات نقاشية متعددة، وكان يسود هذه الجلسات الهدوء وقدر كبير من الإنصات من المسئول الأول عالي جيد وكان يسمع الفني والمتخصص ثم يصدم من أمامه أنه معلومات دقيقة تنم عن دراسة، فكانت الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وانصات جيد جدًا، وكان يدخل في أدق التفاصيل الذي يعكس اهتمامه بالموضوع ويعكس رغبتك الحقيقية علي إدارة الموضوع بطريقة محكمة والوصول إلى النجاح فيه، وكان ذلك ما يطمئن المسئول لأن لايوجد فجوة مع الرئيس فكان يعطي أذن صاغية ومناقشة وإعطاء القرار طبقًا للمعيطات المطروحة".

وأضاف:"كان قطاع الصحة بأكمله يحتاج لإعادة هيكلة وكان ذلك في ذهن الرئيس وأنه لابد أن يتمتع المصريين بنظام صحي، وكانت الإمكانيات محدودة في 2014 وكان يردد أن لا يجب أن نغفل ضرورة إعادة هيكلة النظام الصحي الموجود وكان هذا هو محور الاهتمام وكان كفكرة عامة وفلسفة عامة للملف الصحي، وكان يشدد علي توفير احتياجات العاملين في القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى ومعدلات انتشار الأمراض".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مواد متعلقة

عادل العدوى لـ"الشاهد": المشير السيسى كان مستمعًا جيدًا جدًا للآراء خاصة الآراء الفنية

"كابيتانو مصر".. حسام عاشور يعلن صاحب الشارة الذهبية

ليس شيكابالا.. حسام عاشور يكشف عن أكثر لاعب أرهقه خلال فترة لعبه

محمود وادي لـ"كابيتانو مصر": الاحتلال قتل أحلام أطفال غزة

لفتة طيبة من مواهب "كابيتانو مصر" لشهداء فلسطين: لن ننساكم

"كابيتانو مصر".. بدء أولى مباريات المربع الذهبي

حسام عاشور ضيف حلقة اليوم في "كابيتانو مصر"

"الكونتينر".. يستعرض مراحل التصنيع داخل مصنع كابسى للدهانات

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

ما تبعات إقالة "الحلبوسى" على الوضع السياسى الهش فى العراق؟

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

التصريح بدفن جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في المعصرة

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية