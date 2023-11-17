الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية بفلسطين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه "تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية".

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 13 يونيو 2014.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف رامافوزا: أن "بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت المستشفيات والبنية التحتية العامة".

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا أنه "في جنوب إفريقيا، قمنا، مع عدد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بإحالة إجراءات الحكومة الإسرائيلية هذه برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب هناك، وتستدعي إجراء تحقيق من قبل المحكمة".

المجازر مستمرة وحصيلة الضحايا في ارتفاع متواصل

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، لليوم الـ 42 تواليًا، بتكثيف الغارات، مع استمرار قصف المنازل على رؤوس قاطنيها، واقتحام مجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الطبية، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية، مع تمدد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة من المقاومة الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11660 شهيدا، ونحو 32 ألف مصاب، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس.