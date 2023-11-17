الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدعى العام للجنائية الدولية يتلقى طلبًا لإحالة الوضع فى فلسطين للمحكمة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق، سلّمت جامعة الدول العربية، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي وفقًا للتوقيتات التي حددتها المحكمة، في القضية التي تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها، حيث تضمن الأدلة والحيثيات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية

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