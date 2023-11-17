"غير عقلانية".. الكرملين ينتقد الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن "الخطاب النووى" (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا لها عبر شاشتها عن الاتهامات التي وجهت إلى روسيا بشأن الخطاب النووي وانتقاد الكرملين لتلك الانتقادات.

وردّ دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، على اتهامات حول استعداد موسكو لشن حرب نووية، واصفًا الاتهامات بأنها “غير عقلانية”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا حذرة في التعامل مع إمكاناتها وقدراتها، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة، موضحًا أن تلك المزاعم تسبب حالة من التوتر.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الشهر الجاري قانونًا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب