"الصحة العالمية" تشيد بدور مصر الفعال تجاه المصابين الفلسطينيين والمستشفيات المجهزة

أشاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، بدور مصر الفعال في علاج المصابين الفلسطينيين، حيث أكد أن مصر تقوم بدور فعّال للغاية ودور رائع حيث إن المستشفيات مجهزة لاستقبال المصابين والنازحين من غزة من قبل الهلال الأحمر المصري.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نرى الأطباء وهم يساعدون هناك، كما أنهم يعملون بشكل رائع، لكن المشكلة هى محاولة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، حتى تستطيع الحافلات الدخول إلى القطاع والتأكد من وصولها إلى المدنيين هناك.

وأوضح المتحدث باسم الصحة العالمية، أن الأمراض يمكن أن تنتشر داخل القطاع بسرعة كبيرة الآن، فالعمليات اللوجيستية رائعة، ولكن يجب أن تكون لدينا إمكانية للوصول إلى غزة الآن.