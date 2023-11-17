“القاهرة الإخبارية” تبرز جهود مصر المتواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، تقريرًا أبرزت فيه جهود مصر المتواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت القاهرة الإخبارية في تقريرها، إن حجم المساعدات المتواجدة في منطقة العريش تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الدولي إلى و8658 طنًا من المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة، قدموا معظم تلك المساعدات.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن عددًا من الدول العربية قدمت عددًا من المساعدات من بينها الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية.

وتابعت: "كما قدمت الدول الأجنبية اعددًا من المساعدات من بينها تركيا وفنزويلا والبرازيل وروسيا وباكستان وتركمانستان والدنمارك والهند والمملكة المتحدة وكولومبيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا واليابان وماليزيا وإندونسيا واليونان وبولندا ورومانيا، بجانب المؤسسات الإقليمية والدولية كبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا".

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن عدد رحلات الجسر الجوي ارتفع لتقديم المساعدات لغزة إلى 136 طائرة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني 2026 طنًا من المستلزمات الطبية بزيادة 27 طنا عن أمس، و3624 طن مواد غذائية بزيداة 154 طنًا عن أمس، و23 طن وقود و3971 طن مياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 993 طنًا.

كما تسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1166 شاحنة، مشيرةً إلى ارتفاع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 182 مصابا، و5026 من حاملي الجنسيات المزدوجة.