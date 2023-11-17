الصحة العالمية: نحتاج إلى إقرار هدنة فى غزة للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إننا نجري اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أننا بحاجة إلى إقرار هدنة في غزة للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مهاجمة المستشفيات تعد انتهاكًا للقانون الدولي، والمرضى يجب أن يكونوا آمنين، مشيرًا إلى أننا لدينا 30 من الطواقم الطبية لإدارة الأمور اللوجستية في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة العالمية، أن وقف النار ضروري لدعم المستشفيات في غزة ومساعدة فرقنا في القطاع، مؤكدًا أننا بحاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات.

وأشار المتحدث باسم الصحة العالمية، إلى أن مستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله، كما أن فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات.



وأكد المتحدث باسم الصحة العالمية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة.