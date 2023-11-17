الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أطباء بلا حدود: لم نتلق تحديثًا من موظفينا منذ اقتحام مستشفى الشفاء

غزة
غزة

قالت منظمة  أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق أي تحديث من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، منذ تعرضها لاقتحام القوات الإسرائيلية الأربعاء.

وفي بيان لها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه حتى يوم الخميس، كان لديها موظف واحد على الأقل داخل مستشفى الشفاء، لكن الاتصال بهم كان متقطعًا. 

وأضافت: "لم يصلنا أي تحديث عن الوضع داخل المستشفى من موظفينا منذ دخول القوات الإسرائيلية المنشأة في 15 نوفمبر"، مشيرة إلى أنه عندما تمكنا من التحدث مع زملائنا آخر مرة، كان الطاقم الطبي المتبقي لا يزال يحاول علاج ومساعدة المرضى والمدنيين النازحين الذين لجأوا إلى داخل الشفاء، على الرغم من انقطاع الكهرباء والطعام والماء لعدة أيام.

وجددت المؤسسة الخيرية دعوتها إلى احترام وحماية المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

مظاهرات أمريكية تُطالب بوقف الحرب  

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في سياق متصل، انطلقت المزيد من الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في الولايات المتحدة صباح الجمعة، حيث قامت الشرطة بتفريق الحشود واعتقال المتظاهرين في مواقع مختلفة.

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