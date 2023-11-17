الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث بلغ حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش نحو 8 آلاف و658 طنا، وقدمت "الهلال الأحمر المصري"، والتحالف الوطني، و"حياة كريمة" معظم تلك المساعدات.

كما قدم عدد من الدول العربية العديد من المساعدات، مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية، أما عن الدول الأجنبية التي قدمت مساعدات فهي: تركيا- فنزويلا- البرازيل- روسيا- باكستان- تركمانستان- الدنمارك- الهند- المملكة المتحدة- كولومبيا- بلجيكا- فرنسا- إيطاليا- إنجلترا- اليابان- ماليزيا- إندونيسيا- اليونان- بولندا- رومانيا، إضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية مثل: برنامج الغذاء العالمي- منظمة اليونيسف- منظمة الصحة العالمية- منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

2026 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية

 

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"حياة كريمة": المساعدات الإنسانية شعاع الأمل لأهالينا بغزة فى ظل الصمت الدولى

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3470 طن مواد غذائية و917 طن مواد إغاثية.. حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ووصل عدد رحلات الجسر الجوي إلى 136 طائرة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني 2026 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بزيادة 27 طنا عن أمس، و3624 طنا من المواد الغذائية، بزيادة 154 طنا من أمس، و23 طنا من الوقود، و3971 طنا من المياه، بزيادة 205 أطنان عن أمس.

وأيضا هناك مواد إغاثة أخرى بلغت 993 طنا، بزيادة 76 طنا عن أمس، و74 قطعة من الخيام والمشمعات، و12 سيارة إسعاف، و1166 شاحنة، بزيادة 20 شاحنة.. واستقبلت مصر نحو 182 مصابا، و151 مرافقا لهم، وكذلك 5026 من حاملي الجنسيات الأجنبية، و610 مصريين.

كما تفقد الجانب الإماراتي موقعين يصلحان لإنشاء محطة تحلية مياه في رفح، وتسهيل مغادرة أعضاء بمنظمة الصليب الأحمر لغزة.

المساعدات الإنسانية منطقة العريش الهلال الأحمر التحالف الوطني وحياة كريمة الدول العربية

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"حياة كريمة": المساعدات الإنسانية شعاع الأمل لأهالينا بغزة فى ظل الصمت الدولى

3470 طن مواد غذائية و917 طن مواد إغاثية.. حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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