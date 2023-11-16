الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

3470 طن مواد غذائية و917 طن مواد إغاثية.. حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قوافل المساعدات المصرية
قوافل المساعدات المصرية لقطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بارتفاع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 173 مصابًا، و4785 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

وأضافت قناة "القاهرة الإخبارية، أنه تم تسليم الجانب الفلسطيني 3470 طن مواد غذائية، و23 طن وقود، و3766 طن مياه، ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طناً.

وواصلت مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، إذ عبر معبر رفح، 8505 أطنان من المساعدات بمنطقة العريش، كما بلغت عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة، ارتفع إلى 131 طائرة وتسليم الجانب الفلسطيني 1999 طن مستلزمات طبية.
 

غزة قطاع غزة فلسطين مصر حجم المساعدات

الأكثر قراءة

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

تعرف على شروط حج القرعة 2024.. التكلفة الكاملة ورابط الاستعلام

الداخلية تداهم مكتب "كاستنج" غير مرخص فى الدقى

هاتريك جيبوتي.. صلاح يسجل 3 أرقام مميزة مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس