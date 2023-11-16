3470 طن مواد غذائية و917 طن مواد إغاثية.. حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بارتفاع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 173 مصابًا، و4785 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

وأضافت قناة "القاهرة الإخبارية، أنه تم تسليم الجانب الفلسطيني 3470 طن مواد غذائية، و23 طن وقود، و3766 طن مياه، ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طناً.

وواصلت مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، إذ عبر معبر رفح، 8505 أطنان من المساعدات بمنطقة العريش، كما بلغت عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة، ارتفع إلى 131 طائرة وتسليم الجانب الفلسطيني 1999 طن مستلزمات طبية.

