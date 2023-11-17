الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: طواقمنا محاصرة بمستشفى المعمدانى والاحتلال يطلق النار فى محيطه

الوضع في غزة
الوضع في غزة

أكدت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن الطواقم الطبية التابعة لها محاصرة عند المستشفى المعمداني، وأن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف في محيطه.

وقد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن "الهلال الأحمر"، الجمعة، بأنها قد فقدت الاتصال "بشكل كامل" مع طواقمها في مستشفى المعمداني في غزة.

وكان قد نشرت "الهلال الأحمر الفلسطيني" صورًا لعناصر تابعين لها، منذ أيام، وهم يتبرعون بالدم من أجل المصابين، معلقًا عليها: متطوعو مركز إسعاف الهلال الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يُشاركون في حملة تبرع للدم بمستشفى شهداء الأقصى.

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر مستشفى المعمداني قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية

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