الهلال الأحمر الفلسطينى: طواقمنا محاصرة بمستشفى المعمدانى والاحتلال يطلق النار فى محيطه

أكدت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن الطواقم الطبية التابعة لها محاصرة عند المستشفى المعمداني، وأن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف في محيطه.

وقد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن "الهلال الأحمر"، الجمعة، بأنها قد فقدت الاتصال "بشكل كامل" مع طواقمها في مستشفى المعمداني في غزة.

وكان قد نشرت "الهلال الأحمر الفلسطيني" صورًا لعناصر تابعين لها، منذ أيام، وهم يتبرعون بالدم من أجل المصابين، معلقًا عليها: متطوعو مركز إسعاف الهلال الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يُشاركون في حملة تبرع للدم بمستشفى شهداء الأقصى.