الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وفد من الاتحاد الأوروبى يتفقد معبر رفح تمهيدًا لزيارة رئيسة المفوضية

معبر رفح
معبر رفح

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وفدًا من الاتحاد الأوروبي يقوم بجولة تفقدية أمام معبر رفح البري تمهيدًا لزيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية غدًا لمحافظة شمال سيناء.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي غدًا تشمل تفقد حالات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

كما تزور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي معبر رفح البري غدًا؛ بهدف متابعة ضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من مصر إلى قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي معبر رفح غزة معبر رفح البري القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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