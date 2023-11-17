متحدث "الصحة" يكشف مستجدات تجهيز 35 سيارة إسعاف لاستقبال حديثي الولادة من غزة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استعدادات وزارة الصحة لاستقبال الرضع حديثي الولادة من غزة عبر معبر رفح بتوجيهات رئاسية.

تجهيز 35 سيارات إسعاف بحضانات



وأشار “عبد الغفار” لـ"الدستور" إن الوزارة قامت بالفعل بتجهيز 35 سيارات إسعاف بحضانات أطفال متنقلة، وهم متواجدين حاليًا على معبر رفح، استعدادا لإستقبال وانقاذ الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة فور وصولهم معبر رفح في أي وقت.

وأشار إلى أن وزارة الصحة جاهزة بمئات الحضانات سواء في محافظة شمال سيناء أو محافظات القناة ومحافظات القاهرة الكبرى.

الاستعانة بأكفأ الأطقم الطبية

وأعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات مصر لاستقبال اى جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بأكفأ الأطقم الطبية الاستشارية من الجامعات المصرية والوزارة؛ للتعامل مع الإصابات المتعددة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قد أعلن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة واستقبالهم للعلاج داخل المستشفيات المصرية.

وتابع إنه منذ بداية الأزمة تم تخصيص 37 مستشفى و11 ألف سرير و1700 سرير عناية مركزة وعدد كبير جدًا من الحضانات وعدد كبير جدًا من وحدات الغسيل الكلوي و38 ألف طبيب و25 ألفا من هيئة التمريض و150 سيارة إسعاف لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، ونستطيع مضاعفة هذه الأعداد في حالة الاحتياج.

وقال وزير الصحة إنه بحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، فإن عدد القتلى تجاوز 11 ألف قتيل، وهناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق في غزة، مضيفا أن الإحصائيات تؤكد وجود 28 ألف جريح، وأكثر من 2000 مريض أورام لا يتلقون العلاج، و350 ألف من مرضى الأمراض المزمنة.